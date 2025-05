Le 23 mai, vers 22 h, les agents de la MRC de Montmagny ont reçu un appel concernant un conducteur en difficulté sur la Montée de Morigeau, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. À la suite de cet appel, l’homme de 46 ans, résident de Berthier-sur-Mer, a été mis en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies. L’individu a refusé de fournir un échantillon d’haleine. Son permis a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour 360 jours. L’homme a été libéré par citation à comparaître, en attente de la suite des procédures.

Le 24 mai, vers 21 h 30, les policiers de la MRC de Montmagny ont reçu un appel concernant un homme qui s’était enlisé sur un terrain privé avec son véhicule tout terrain, à Cap-Saint-Ignace. Après diverses vérifications, l’homme de de 48 ans, de L’Islet, a été mis en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies. L’individu a été amené au poste pour fournir un échantillon d’haleine, où il a obtenu un résultat de plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis suspendu pour une période de 90 jours. L’homme a été libéré avec citation à comparaître, en attente des procédures.

Le 24 mai, vers 22 h, les agents ont intercepté un véhicule sur la route de l’église, à Saint-Roch-des-Aulnaies. Lorsque le chauffeur avait croisé les agents, il n’avait pas diminué l’intensité de ses phares et les feux d’éclairage de sa plaque d’immatriculation ne fonctionnaient pas. Les policiers ont donc procédé à l’interception du véhicule. À partir de leurs observations, les agents ont procédé à un dépistage d’alcool avec l’appareil de détection approuvé et le test a été un échec pour l’homme. L’octogénaire a été conduit au poste de L’Islet, où un agent a procédé aux tests de l’éthylomètre; il a obtenu un résultat supérieur à la limite permise par la loi. Le permis de conduire du résident de Saint-Roch-des-Aulnaies a été suspendu pour une durée de 90 jours. Il a été libéré avec citation à comparaître et son véhicule a été remisé.

Excès de vitesse

Le 15 mai, vers 16 h 30, sur la rue de l’Église à Saint-Pamphile, un homme dans la soixantaine, de la région, fut capté à 98 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h. Un constat d’infraction de 806 $, incluant les frais, assortis de 10 points d’inaptitude, lui a été remis. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.