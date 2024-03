Projet de 24 logements à Saint-Just-de-Bretenières

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a organisé le 13 mars dernier une séance d’information concernant un projet de 24 logements dont la construction débuterait en juin 2024. Selon le promoteur, il offrira des logements 4 1/2 et

5 1/2 à des prix qu’il considère abordables.

La soirée d’information a attiré environ 60 personnes, dont les dirigeants des entreprises Bois Daaquam et Arbotech qui étaient accompagnés de quelques travailleurs philippins. Ils auraient démontré un intérêt envers ces logements afin de pouvoir y loger le personnel. Plusieurs participants auraient également signé des lettres d’engagement qui seront utilisées afin de tenter d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation du projet.

« Ce projet représente une avancée significative pour notre municipalité. En offrant des logements modernes et accessibles, nous répondons aux besoins croissants de notre population et ces logements contribueront à notre vitalité économique. Pour moi, ces logements représentent bien plus que des structures en béton et en acier, ils deviendront des foyers chaleureux où de nouvelles amitiés se noueront et où de nouvelles histoires se créeront », a affirmé le maire Donald Gilbert.

Si tout se déroule comme prévu, la livraison des appartements est estimée pour juin 2025. (LOB)