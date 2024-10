Rencontre citoyenne sur le développement du territoire

Les conseillers municipaux à la Ville de Montmagny, Jessy Croteau et Mireille Thibault, tiendront une nouvelle rencontre citoyenne le 4 novembre prochain au pavillon communautaire Espace citoyen. Après les thèmes de l’environnement, de l’environnement et de la jeunesse, les citoyens sont maintenant invités à échanger sur le thème du développement du territoire.

« Le développement du territoire est un sujet vaste ayant de nombreuses facettes. Qu’il soit économique, environnemental, social ou culturel, le développement peut prendre différentes formes et inspirer toutes sortes d’idées ayant pour finalité l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie de la population. Lors de cette quatrième rencontre citoyenne, nous voulons donc vous entendre afin d’amener Montmagny encore plus loin », expliquent les élus.

Pour cette rencontre, les organisateurs souhaitent avoir des participants issus de divers secteurs d’activités. Le nombre maximum sera de 20 personnes afin de permettre à tous de pouvoir partager son point de vue. Il est possible de remplir le formulaire d’inscription sur le site web de la Ville de Montmagny jusqu’au 20 octobre.