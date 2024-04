Saint-Jean-Port-Joli voit grand pour son avenir

‘’Présentement, nous manquons de terrains résidentiels et industriels pour répondre à la demande et pour se développer ”, déclare Normand Caron, maire de la municipalité. Pour celui-ci, il s’agit d’un enjeu fondamental et prioritaire.

De la sorte, le conseil municipal souhaite faire de l’espace pour de nouveaux venus. En effet, il désire lancer une phase 2 à son parc industriel qui sera une prolongation de celui existant, situé à l’est de la route 204. Celui-ci pourra accueillir six nouvelles entreprises. De plus, il envisage de lancer un nouveau développement résidentiel à l’ouest de la route 204, qui pourrait accueillir cinquante nouvelles familles.

Or, le maire Caron est bien au fait de la situation géographique de son village et des problématiques qu’elle engendre. Saint-Jean-Port-Joli est entouré de terres faisant partie de la ‘’zone agricole’’, protégées par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ainsi, elles ne peuvent être utilisées pour d’autres usages tels que le développement résidentiel, commercial ou industriel, sauf si préalablement autorisé (voir carte).

‘’En collaboration avec la MRC de L’Islet, nous avons décidé d’entamer des démarches afin de présenter une demande d’exclusion de la zone agricole de plusieurs parcelles entourant la municipalité à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)’’, déclare M. Caron. Leur but est d’y établir leurs futurs développements.

Or, la préparation d’un tel dossier n’est pas une mince affaire. La CPTAQ exige que les élus complètent de nombreuses démarches préalables telles des consultations publiques, des études, des analyses détaillées, etc. Bien que la demande officielle ne soit pas encore présentée à ces décideurs, la municipalité espère le faire prochainement.

‘’Nous espérons avoir une réponse d’ici 2025. Nous sommes déterminés et nous ne lâcherons pas le morceau’’, conclut-il.