Sensibiliser les tout-petits à la prévention de la violence

En collaboration avec l’organisme Espace Chaudière-Appalaches, la municipalité de Cap-Saint-Ignace annonce l’installation d’un nouveau module de jeux d’une valeur de 6 000 $ au parc Optimiste.

Espace Chaudière-Appalaches s’engage dans la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants en offrant, entre autres, des ateliers aux tout-petits et aux adultes issus de divers milieux de vie afin de créer des environnements sécuritaires et bienveillants. Dans le cadre d’un nouveau projet, des modules de jeux personnalisés, ludiques et éducatifs ont été développés afin d’y intégrer des messages de sensibilisation visant la prévention de la violence faite aux enfants. Ces modules incluent trois panneaux d’informations. Le premier met en lumière les droits des enfants et les stratégies à adopter, le second identifie les lieux et les personnes de confiance et le troisième incite les tout-petits à exprimer librement leurs émotions.

L’organisme avait lancé un appel aux municipalités afin qu’elles puissent déposer leur candidature pour obtenir un de ses modules et celle de Cap-Saint-Ignace a été retenue. Neuf modules étaient disponibles dans la région de Chaudière-Appalaches.