Tout sur le repreneuriat pour la 2e édition des Midis enflammés

La MRC de Montmagny réitère les Midis enflammés pour une 2e édition. Le mercredi 12 février dans le hall d’entrée de l’édifice Amable-Bélanger de 11 h 45 à 13 h 15, le repreneuriat (reprise d’entreprises) sera à l’honneur sous le thème «Prêt à reprendre le flambeau».

Après avoir repris une entreprise il y a moins d’un an, Valérie Lapointe et Mathieu Labrecque, nouveaux propriétaires du restaurant À la Rive, seront les conférenciers de cette 2e édition. Les gens sur place pourront donc écouter et rencontrer des entrepreneurs qui ont vécu un repreneuriat, mais également des experts en développement économique de la MRC, du Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet, du Centre de Transfert d’Entreprise du Québec, du Carrefour Région Montmagny (CJE) et de la Société de développement économique (SDÉ).

Selon une étude réalisée par le Centre de Transfert d’Entreprise du Québec (CTEQ), le taux de reprise d’entreprises au Québec a augmenté de 32,1 %, entre 2015 et 2021, dépassant celui des créations d’entreprises. La MRC souhaite ainsi promouvoir le maillage entre les entreprises à céder et les acheteurs potentiels et renforcer l’accompagnement des cédants et repreneurs.

L’atelier s’adresse aux futurs entrepreneurs désireux de reprendre une entreprise de la région, mais également aux entrepreneurs en place qui songent à vendre leur entreprise, prochainement ou dans les années à venir. Les Midis enflammés sont gratuits. Une inscription doit être faite au préalable.