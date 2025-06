Un possible refuge pour le pygargue à tête blanche

L’un de ces groupes de quatre a travaillé sur un projet de conservation d’un milieu forestier au lac Talon, dans la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet. La petite bande composée de Charles (11 ans), Thomas (12 ans), Béchir (12 ans) et Édouard (11 ans) a choisi de protéger une espèce bien particulière, bien présente dans ce secteur : le pygargue à tête blanche. Cette espèce protégée niche dans la région du lac, particulièrement propice pour sa reproduction. En effet, le pygargue a besoin de grands arbres matures éloignés de la civilisation pour y faire son nid, qui fait plus de 2000 livres selon les recherches des garçons. De plus, il nécessite une source de poisson foisonnant à proximité, rôle parfaitement comblé par le lac. Les quatre amis ont réalisé une vidéo à ce sujet, où ils expliquent que les réglementations actuelles ne favorisent pas la conservation de ces impressionnants rapaces. Par exemple, la distance minimum de coupe d’arbres à respecter à proximité d’un nid est beaucoup plus petite que ce dont les oiseaux ont réellement besoin pour prospérer. Il est important de souligner que le pygargue n’est pas la seule espèce à valoriser dans le secteur. Cependant, sa prestance, sa rareté et son « look » tout simplement emblématique font de lui le porte-étendard idéal pour la conservation de l’écosystème naturel de la région.

Une balance fragile pour la région

À la fin de leur parcours au primaire, les quatre mousquetaires terminent aussi leur parcours de trois ans au verger. Ils ont acquis de nombreuses connaissances et compétences qui les suivront tout au long de leurs vies et qui leur serviront à être des citoyens un peu plus conscients de leur environnement. Pour le secondaire, ils ont déjà quelques plans en tête. Charles aimerait continuer de s’impliquer dans la protection des forêts, Thomas et Édouard veulent poursuivre la protection des espèces menacées et Béchir veut repenser des « designs » afin de les rendre moins nuisibles pour l’écosystème. Les quatre jeunes hommes demandent aux élus de la région d’en faire plus pour protéger des zones forestières, et particulièrement de forêts anciennes, d’ici 2030. Combien ? Les quatre me répondent unanimement : « Le plus possible ! » Il sera intéressant de voir l’évolution de développements, comme le parc industriel Jean-Marie-Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli, avec l’implication verte de ces futurs citoyens pleins d’optimisme pour l’avenir.