C’est avec l’intention d’avoir une portée au-delà des murs de l’école que Sandrine Roy, étudiante de 2e année en sciences humaines, et membre du groupe écologique les aVERTis, a eu l’idée d’organiser un grand marché public. Au total, c’est plus d’une vingtaine d’artisans dans une large gamme d’expertise, allant de la confection de savon fait main, jusqu’à la gravure sur bois, en passant par la maroquinerie. Certains enseignants seront présents pour offrir des produits de l’érable. Les représentants de quelques compagnies majeures ayant des visées environnementales, comme DoTERRA et Tupperware, seront sur place afin d’interagir avec le public.

Un élément particulier de cette grande rencontre sera l’addition d’une table portant sur les « trois R », soit réduire, réutiliser et recycler. Dans cet esprit, les aVERTis ont collecté tout un éventail d’articles de seconde main toujours prêts à l’emploi, apportés par la communauté étudiante, pour y être vendus en consigne. Les gens intéressés à se débarrasser de quelques objets superflus, mais encore utiles peuvent les amener à la réception du CECM jusqu’au 25 avril.

Le marché public des artisans aura lieu le 26 avril, de 10 h à 16 h, au gymnase du Centre d’études collégiales de Montmagny.