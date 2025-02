Un couple d’ici remporte 600 000 $

Roger Ringet et Nicole Fournier ont remporté un montant de 600 000 $ en faisant tourner la roue Giga 360 à Loto-Québec. Le couple avait acheté le billet gagnant au Marché Tradition de Cap-Saint-Ignace. Il s’agit aussi de l’endroit où M. Ringet a découvert qu’il avait un billet gagnant. M. Ringet est celui qui a tourné la roue pour sa conjointe et lui-même entouré de ses proches et de l’animatrice Isabelle Racicot. La roue s’est finalement arrêtée sur 600 000$. Avec ce montant, le couple a confié qu’il souhaite rénover sa résidence et faire l’achat d’une nouvelle voiture.