Un deuxième terrain synthétique à Montmagny pour le dôme

Selon les informations de Juan Mercier-Bélanger, directeur du Service des ressources matérielles au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, des fondations de sept pieds seraient nécessaires afin d’installer une structure comme le dôme sur un terrain synthétique. Pour ajouter cela au terrain multisport Laprise, il aurait fallu également modifier le drainage, car ces nouvelles fondations entreraient en conflit avec les conduites actuelles. Il aurait aussi été nécessaire de retravailler la surface et d’enlever les buts de football avant l’installation du dôme et de les remettre à la fin de la saison hivernale. En considérant tous ces coûts, M. Mercier-Bélanger affirme qu’il devenait plus avantageux de construire un deuxième terrain synthétique que de retravailler le terrain multisport Laprise.

La nouvelle surface sera aménagée derrière le stationnement des autobus, situé derrière l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, où un terrain de soccer est déjà utilisé au cours de la saison estivale. Le stationnement sera reconfiguré pour accueillir le projet.

Le nouveau terrain aura le même type de surface que le terrain multisport Laprise. Il fera environ 33 000 pi2, soit l’équivalent de la surface du dôme.

Le projet est présentement estimé à 3,6 M$. Cela inclut l’aménagement d’un nouveau terrain, le dôme amovible et un petit bâtiment en annexe pour les vestiaires et sanitaires. Pour combler la différence financière entre le projet actuel et celui qui sera finalement réalisé, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le Centre de services scolaire, la Ville de Montmagny et la MRC de Montmagny auraient accepté d’augmenter le montant qu’ils verseront. La commandite de Maison Laprise de 200 000 $ qui était versée pour le dôme est aussi maintenue malgré les changements au projet.

Le Centre de service scolaire prévoit partir en appel d’offres à l’automne 2024 pour le début des travaux à l’automne 2025. Le dôme devrait également être prêt à ce moment.

Historique du projet

Vers la fin de l’année 2021, le Centre de services scolaire annonçait avoir fait le dépôt d’un projet au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES) pour l’installation d’un dôme amovible sur le terrain multisports Laprise. Les gens ont alors appris que ce projet alors évalué à 1 550 000 $ avait été choisi à la suite de consultations avec les organismes sportifs pour connaitre leurs besoins. Il était aussi considéré comme étant beaucoup moins dispendieux que d’aménager un stade permanent en acier. Il a finalement été mentionné que le dôme serait installé du 15 octobre au 30 avril chaque année. L’installation était prévue pour l’hiver 2023 ou 2024.

En juin 2022, l’ex-députée Marie-Ève Proulx annonçait une subvention de 1 032 358 $ pour ce projet. Il manquait alors environ 500 000 $ pour financer le dôme, mais le directeur général du Centre de services scolaire à ce moment, Jean-Marc Jean, avait affirmé qu’il était sûr de trouver cet agent manquant et qu’il souhaitait inaugurer le dôme à l’automne 2023.

Le Journal avait finalement appris en mai 2023 que l’échéance pour l’installation du dôme était reportée à l’automne 2024.