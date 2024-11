Christian Noël avait annoncé son départ en tant que directeur général des Arts de la scène (ADLS) de Montmagny en juin 2022. Quelques mois plus tard, il a fait l’annonce de sa nomination en tant que directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec. Cette offre n’était pas prévue dans ses plans à l’époque, mais il avait souligné qu’il ne pouvait pas dire non à une aussi grande institution culturelle québécoise qui le sollicitait. Comme il est arrivé en poste à la fin de 2022, sa première programmation complète était celle de 2023-2024.

Le rôle de Christian Noël au Grand Théâtre est de programmer les différents spectacles, ce qui représente plus de 500 représentations et plus de 350 000 spectateurs répartis dans les trois salles de spectacle. « Tout le monde me disait à mon arrivée « Tu as de grandes chaussures à chausser! Michel Côté était là depuis 34 ans! ». Je ne pouvais pas prendre sa place, je souhaitais prendre la mienne et remplir le rôle différemment. »

Une des réalisations dont il est fier est la création d’une série de spectacles jeunesse, car il n’y en avait pas auparavant. « Il y a une trentaine de représentations par année et c’est vraiment une nouvelle posture pour le Grand Théâtre de diffuser des spectacles pour les enfants. C’est une belle amélioration et la réponse est vraiment excellente. Je vois les petits entrer dans la salle avec leurs parents et ils sont impressionnés de voir cette grande salle pour la première fois, c’est beau à voir. »

Un autre élément important pour Christian Noël à son arrivée à la direction de la programmation était d’établir des partenariats avec plusieurs autres organismes culturels. Cela a donné lieu à la présentation de nouveaux spectacles, comme la série dans le cadre du Festival d’été de Québec. Il souhaite aussi travailler davantage de concert avec les organismes résidants du Grand Théâtre, soit l’Orchestre symphonique, l’Opéra de Québec et le Théâtre le Trident.

Deux bourses ont été créées avec l’initiative du directeur de la programmation, soit la Bourse Karim-Ouellet, un prix en chanson, et une en danse avec le Prix Fait à Québec en collaboration avec la Rotonde.

Christian a également doublé le nombre d’employés dans l’équipe de diffusion, passant de deux à quatre. Le directeur est accompagné d’une adjointe, d’un coordonnateur et d’une chargée de projet en développement de public.

La plus haute distinction

Depuis la création du Grand Théâtre il y a plus de 50 ans, le Félix remporté par l’équipe de Christian Noël cette année est le deuxième qu’obtient l’institution. Il s’agit toutefois du premier qui récompense l’équipe de diffusion.

« Diffuseur de l’année, c’est vraiment pour la programmation. C’était ma première programmation complète parce qu’à mon arrivée en 2022, un bout de la programmation était fait et j’ai complété. Mais pour l’année 2023-2024, c’est vraiment à 100 % la programmation que j’ai élaborée. [...] On ne fait pas ce métier-là pour ça, mais ça reste la plus grande reconnaissance qu’on peut avoir dans le milieu de la diffusion de spectacle donc je suis vraiment content. »

Christian mentionne finalement qu’il a encore plein de projets en tête pour développer davantage le Grand Théâtre de Québec, comme encore plus de partenariats et l’utilisation de nouveaux espaces pour la présentation de plus de spectacles. Bien que sa première année en poste lui ait mérité une prestigieuse distinction, il n’a aucunement l’intention de se contenter de ce qu’il a réalisé jusqu’à présent.