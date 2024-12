Un troisième rendez-vous pour les jeunes entrepreneurs

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et le Carrefour Région Montmagny annoncent la troisième édition de Flash Entrepreneurs, une activité de type 5 à 7 dédiée aux entrepreneurs de 18 à 39 ans de la MRC de Montmagny. L’événement se tiendra le 16 janvier 2025 à 17 h dans les locaux des Arts de la Scène de Montmagny.

Cette initiative vise à renforcer le réseautage entrepreneurial dans la région et à offrir aux jeunes entrepreneurs une plateforme dynamique d’échange, d’apprentissage et d’inspiration. Il s’agit d’une occasion de rencontrer d’autres acteurs du monde entrepreneurial, d’échanger des idées, et de construire des relations clés pour le développement d’entreprises durables et innovantes.

« Cette troisième édition reflète notre volonté constante de créer un espace d’échanges enrichissants pour les jeunes entrepreneurs. Sur le terrain, nous constatons directement les effets positifs de tels événements sur leur confiance, leurs projets et leur réseau. Nous sommes convaincus que cette soirée aura un impact concret, tant sur le plan individuel que collectif, en renforçant la vitalité entrepreneuriale de notre région », soulignent Mylène Lévesque agente de projet et de communication et Philippe Beaumont agent de migration Place aux jeunes au Carrefour Région Montmagny.

Il est possible de confirmer sa présence ou d’obtenir plus d’information en contactant Mylène Lévesque au Carrefour Région Montmagny.