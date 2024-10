Une excellente saison en 2024 pour le Camping Pointe-aux-Oies

La météo radieuse des vacances estivales a fait le bonheur des adeptes de camping qui ont afflué en grand nombre au Camping Pointe-aux-Oies de Montmagny. En cette fin de saison, l’équipe du camping magnymontois travaille déjà à de nouveaux projets pour la prochaine saison

Le taux d’occupation se maintient d’année en année au Camping Pointe-aux-Oies, ce qui témoigne de l’appréciation de l’expérience offerte par l’établissement. Alors qu’il était à 62 % en 2023 pour la période de mai à octobre, le taux d’occupation a grimpé à 67 % pour la même période en 2024.

En plus de conserver ses 5 étoiles grâce à la nature et à la qualité des infrastructures, à l’aménagement du terrain et à la variété des services et des aires récréatives, le Camping Pointe-aux-Oies a bonifié son offre avec un nouveau service de location de vélos électriques, auquel s’est greffé l’aménagement d’un accès cyclable à l’entrée de l’établissement. De plus, deux roulottes locatives se sont ajoutées à l’offre de « prêt-à-camper » qui comptait jusqu’alors trois yourtes et deux Gouttes d’Ô. Une première roulotte a été acquise en juin, puis une seconde plus récemment, au début du mois d’octobre.

D’autres améliorations notables ont été réalisées au cours de l’été, dont l’aménagement d’une cuisine communautaire, qui donne accès aux campeur(-euse)s à divers équipements et commodités pour préparer les repas, ainsi que l’installation de chapiteaux qui offrent de nouveaux espaces de rencontres. Finalement, la clôture installée à l’extrémité est du camping a été remplacée pour des raisons esthétiques et de sécurité.