Grâce à une collaboration entre le Fablab de Saint-Just-de-Bretenières et l’Atelier agricole de Saint-Paul-de-Montminy, une chambre de semis robotisée a été construite afin d’expérimenter de nouvelles méthodes en agriculture. Il s’agit d’un projet de 125 000 $.

Une chambre de semis est une mini serre où sont plantés les semis avant d’être mis en terre. Celle implantée dans la serre à Saint-Paul-de-Montminy est dotée d’une automatisation complète assurant une optimisation des meilleures conditions de croissance pour les plants, soit l’eau, la lumière, la température et l’humidité. Elle permettra d’optimiser la production, de bonifier l’offre de légumes et de même diminuer les coûts de chauffage pour la serre de l’Atelier agricole en évitant de chauffer la grande serre par temps frais du printemps. L’ingénieur Gregrory Boky et l’expert en innovation Mathias Berlinger et son équipe ont travaillé sur les concepts technologiques. Ces derniers pourront compter à leur tour sur l’expertise de Marlène Lagacé, agronome à L’Atelier agricole, qui expérimentera la chambre de semis au printemps 2025. À la suite de ce premier volet, la municipalité de Saint-Just pourra bénéficier de cette technologie à plus grande échelle ainsi que de l’expertise d’une agronome pour leur serre géodésique prévue pour à l’automne 2024.

Au départ, l’enveloppe budgétaire du Fonds Régions et Ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation de 100 000 $ était destinée à la municipalité de Saint-Just. Avec collaboration avec les agents territoriaux de la MRC de Montmagny, elle a pu être réassignée vers ce projet intermunicipal. Le 25 000 $ restant provient de la contribution de Saint-Just (92 %) et de Saint-Paul (8%).