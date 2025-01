Une programmation diversifiée pour la Fête des semences

Plusieurs nouveautés vous attendent à la Fête des semences de La Pocatière qui se tiendra le 25 janvier 2025 à l’ITAQ de 9 h à 16 h sous la thématique “Cultivez le Patrimoine”.

Lors de cette 4e édition, ateliers jeunesse et activités éducatives s’ajoutent à la programmation traditionnelle afin de vous offrir une expérience diversifiée qui répondra à tous les goûts et stimulera votre curiosité.

Cette année, la halte-garderie se transforme en véritable espace jeunesse grâce au partenaire Cosmoss. Des activés pour les enfants de 2 à 12 ans y seront présentées dont deux « Ateliers cinq épices » accessibles sur inscription seulement. Maquillage, conte, ateliers botaniques et semis sont aussi à l’horaire pour combler les enfants et permettre aux parents de profiter pleinement de l’événement.

Co-Éco sera présent avec sa « Fresque agroenvironnementale », afin d’informer et de sensibiliser les personnes présentes aux différents enjeux environnementaux liés à l’agriculture.

Au cœur de la fête, sept semenciers seront présents afin de vous offrir une grande variété de semences de qualité supérieure : semences de légumes, de courges, de fleurs, d’herbes et des mycéliums. La majorité des semences vendues à la fête sont produites dans le respect de l’environnement. De plus, elles sont écologiques et sans OGM. Certains exposants compléteront l’offre d’articles reliés à l’horticulture alors que d’autres vous présenteront des produits originaux tels qu’hydrolats, artisanats, produits cosmétiques, etc.

En matinée, 9 h 30, Suzanne Hardy, de l’organisme Enraciart, vous présentera une conférence sur le patrimoine végétal de notre région. Cette présentation haute en couleur vise à vous faire connaître certains arbres remarquables, des végétaux horticoles dits « heirloom » et des plantes indigènes typiques de notre territoire.

En après-midi, le panel portant sur le patrimoine agricole local sera composé de Roland Boisvert, créateur du raisin Roland, Michel Auger, expert en recherche agricole sur l’adaptation et la rusticité des plantes. Enfin, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation viendra partager ses recherches sur le melon OKA.

Les gens pourront manger sur place grâce au coin repas qui offre un menu composé de produits locaux avec option « végé ».