Valeur de 500 000 $ : une tentative de vol interrompue à Saint-Pamphile

Le 12 janvier, vers 9 h, deux individus ont été arrêtés concernant un dossier relié à une introduction par effraction dans une industrie de Saint-Pamphile. Ils auraient tenté d’y voler pour près de 500 000 $ de cuivre. Les suspects ont été interceptés en flagrant délit par les policiers de la MRC de L’Islet, puis le dossier a été pris en charge par les enquêteurs. Les deux hommes âgés de 41 et 34 ans, tous deux originaires de Sainte-Perpétue, demeurent détenus tandis que l’enquête se poursuit.

Excès de vitesse

Le 8 janvier, vers 13 h 30, un homme de 22 ans, originaire de Saint-Aubert, a été intercepté par les policiers de Montmagny, alors qu’il circulait sur l’Autoroute 20 à 162 km/h, à la hauteur de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il a reçu un constat d’infraction de 1 281 $ assorti de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu immédiatement pour une période de sept jours.