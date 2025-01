Cette voix : Gerry Boulet, immortel grâce à Dan Bigras

« Il a chanté la voix que j’ai. J’écoutais la radio dans mon char quand je suis tombé là-dessus. Quand j’étais jeune, les poètes et les rockeurs ne se parlaient pas. Tout d’un coup, j’ai entendu les deux par Gerry », se rappelle Dan Bigras. C’est à ce moment que tout a commencé pour le gagnant du Félix de l’album rock de l’année 1992. Une rencontre s’est suivie entre les deux hommes. En 1983, Boulet a remarqué le jeune homme dans une brasserie, avant de le rejoindre sur scène et passer toute la nuit à se donner en spectacle. Boulet a ensuite pris Bigras sous son aile en l’amenant en studio. « J’ai fait ce grand voyage. Ne pas avoir eu Gerry, je ne sais pas si je l’aurais fait ou si le choc aurait été assez grand. »

Dans son spectacle, Dan Bigras tentera de revivre sa première expérience dans cette brasserie de Longueil. Un hommage complet qui s’est fait inconsciemment dans l’esprit de l’homme de 67 ans. « J’étais en train d’écrire un roman, mon deuxième livre. De plus en plus, mon esprit foutait le camp de mon roman et s’en allait vers des pensées de Gerry. Je me suis dit, arrête d’obséder et fait le. » Derrière Dan Bigras et ses musiciens, la posture imposante de Gerry Boulet sera affichée sur un grand écran. Celui qui est aussi acteur a passé plusieurs heures à rendre ce spectacle possible en synchronisant les images de Gerry ainsi que sa voix avant de les isoler avec l’intelligence artificielle. « Ce sont des flashs qui ont pris beaucoup de technique plate à faire, mais en même temps, pendant que je le faisais, j’avais la face de Gerry tout le temps avec moi. »

Dan Bigras promet une soirée digne de la rencontre avec Gerry Boulet en 1992 avec une fin de spectacle qui risque de rappeler plusieurs souvenirs à l’auditoire magnymontois.