L’École de danse Chantal Caron décroche les meilleures notes de sa saison

Lors du Festival International Dansencore de Trois-Rivière les 8 et 9 juin derniers, les groupes de Développement 2 et 3, composés des élèves les plus avancés de l’École de danse Chantal Caron, ont respectivement remporté la plus haute distinction de la compétition soit la mention Platine. Pour obtenir cette distinction, il fallait obtenir une note globale de plus de 90%. Les deux groupes se sont également vus décernés le coup de cœur des juges dans leur catégorie.

Dans la catégorie duo, « Grandir », interprété par Cloé Robichaud et Stella Picard, a obtenu la mention Or. Deux autres duos se sont vu attribuer une mention Argent, soit « À deux », interprété par Alison Lepage, et Lexanne Lévesque, et « Complice », interprété par Juliette Renauld et Kassy Pellerin. (LOB)