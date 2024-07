La Biennale de Sculpture de retour

La Biennale de Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli se tiendra du 25 au 28 juillet prochain. L’événement qui se tient aux deux ans est gratuit pour tous. Le thème de cette édition est « Entretenir le brasier ».

Des artistes d’un peu partout au Québec viendront y présenter leurs sculptures sur le bord du fleuve. Il sera possible de découvrir le travail de Béatrice Boily, Mylene Raiche, Camille Lescarbeau, Stacy-Ann Oliver, Enrique Pelaez, Olivier Moisan Dufour, Eric Sauvé, Raoul Gasser-Fillion, Louis-Charles Dionne, Olivier Roberge, Daphnée Cantin et Kristel Tremblay. Ces artistes participeront à la création d’une sculpture en duo au cours de l’événement qui sera dévoilé à la fin de l’événement.

Des visites guidées, menées par les commissaires Sevia Pellissier et Julien St Georges Tremblay, permettront tout au long de la Biennale de découvrir les œuvres sculpturales inédites créées et exposées dans le parc des Trois-Bérets, en plus de rencontrer les artistes et d’être témoin de l’évolution de leur travail. Des ateliers de création offriront la chance de se familiariser à diverses techniques, tel le façonnage de spatules de bois, la vannerie, la sculpture et la pyrogravure sur bois. Les enfants pourront aussi joindre l’activité “Cherche et trouve”, s’amuser à la station « Bric à blocs » ou avec les fusains disponibles pour le dessin, alors que petits et grands auront le plaisir de sérigraphier leur propre chandail. Une programmation musicale ajoutera à l’animation avec, dès vendredi, DJ X-OM6 qui fera danser toute la famille au son de musiques électroniques folks, suivi samedi par le rock-folk intime d’Érika Hagen puis le son de La Nouvelle-Orléans avec Bosko Baker. Il y aura également une soirée de performances avec les artistes invitées Ivanie Aubin-Malo, Sandra Giasson-Cloutier et Marie-Maude Michaud, une démonstration de la céramiste Joëlle Déry, des discussions autour de sujets actuels du milieu, une exposition virtuelle en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante à l’occasion du 40e anniversaire du Rendez-vous 1984 qui revisite les moments marquants des précédentes éditions, ainsi qu’une exposition collective pour découvrir le travail individuel des artistes présents.

La Biennale est organisée en collaboration avec la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ) et le Musée de la Mémoire Vivante.