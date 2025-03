La Mi-Carême, un mélange de ténacité et de fierté qui traverse le temps

Alors que les insulaires rangent leurs fabuleux déguisements suite à l’édition 2025 de la populaire fête costumée la Mi-Carême, on constate joyeusement que leur résilience est mise à l’épreuve et que la fierté des Gruois est toujours aussi haute.

Les six jours de festivités qui ont animé la petite communauté de L’Isle-aux-Grues à la Mi-Carême du 10 au 16 mars ont été inoubliables selon tous les participants, bien que de nombreux défis guettent ces habitants isolés. Quoi de mieux qu’une fantastique mascarade pour réunir les citoyens qui démontrent encore une fois que malgré sa petitesse, L’Isle-aux-Grues attire plus de 170 visiteurs lors de cet événement chaque année. La fête costumée qui consiste à passer de maisons en maisons dans le but de ne pas se faire reconnaître a renouvelé fièrement sa popularité cette année. Toutes les générations ont eu leur rôle à jouer et même des musiciens ont participé à l’animation du weekend.

Les Gruois et Gruoises ont présenté 5 nouveaux thèmes cette année : Époque Burlesque, Steampunk, personnage iconique de la Famille Adams, représentation d’une équipe de hockey populaire sur l’île dans les années 70 ‘’Disco flash », et les personnages de l’émission ‘’LA Petite Vie ». Les créations réalisées par les couturières de l’île seront exposées au Centre de la Volière durant l’été. Il faut mentionner que cette exposition touristique est une contribution volontaire des gens de l’île qui ont à cœur la transmission de cette fabuleuse tradition. La Municipalité est fière de collaborer à ce rôle de porteuse de tradition.

Le brunch du dimanche, qui avait lieu à L’Auberge Maisons du Grand Héron, une belle nouveauté cette année, a clôturé l’activité. L’organisation de cette fête est possible grâce à la participation bénévole de tous les habitants qui ouvrent leurs résidences à bras ouverts afin de briser l’isolement hivernal et souligner le début du printemps.