Les Arts de la Scène recherchent une voix pour sa trame jeunesse

Pour une deuxième saison, les Arts de la Scène (ADLS) lancent le défi à la population de Montmagny et des alentours de dénicher un jeune entre 6 et 14 ans, qui sera la voix de la bande maison des spectacles jeunesse des Arts de la Scène (ADLS) pour la programmation 2024-2025. Toujours dans une vision d’accessibilité et d’initiation à la culture et à ses coulisses, le diffuseur de spectacles offre à l’enfant sélectionné de vivre une expérience d’enregistrement professionnel, qui sera ensuite utilisé avant chacun des quatre spectacles jeunesse à l’affiche.

« À la suite du succès remporté l’an dernier par le projet, où plus d’une dizaine de candidatures éligibles nous avaient été soumises, nous poursuivons notre mission de tisser et de maintenir le contact avec notre clientèle jeunesse, en répétant l’initiative cette année. Nous invitons les jeunes capables de lire avec aisance, démontrant un intérêt envers la narration, les arts, la culture, les spectacles et disponibles dans la semaine du 23 au 27 septembre à se manifester avant le 19 août midi. La sélection se fera par un jury à l’aveugle et le jeune sélectionné sera avisé le 20 août » indique la directrice générale des ADLS, Mme Cynthia Lamontagne.

Pour participer, il suffit de faire parvenir un courriel au marketing@adls.ca avec le nom de l’enfant, son âge, sa ville de résidence, le numéro de téléphone et le courriel du parent/tuteur, avec en pièce jointe un enregistrement des 30 premières secondes du texte suivant :

« Bonjour, les Arts de la scène, son partenaire saison, le Magasin COOP IGA extra de Montmagny, et le partenaire de la série Jeunesse St-Hubert Express sont heureux de vous accueillir. Les sorties de secours sont situées sur les côtés de la salle, à l’avant et à l’arrière. Demandez à vos parents de bien écouter la consigne : laissez votre cellulaire de côté pour profiter pleinement du spectacle. (rire) Place à 45, de la Taupinière présenté par Le théâtre des petites âmes. »

En plus d’être la voix officielle des spectacle jeunesse de la programmation 2024-2025 et d’avoir accès à une expérience avec une régie professionnelle, le jeune obtiendra un fichier souvenir et un forfait famille pour l’un des spectacles jeunesse. (LOB)