« Les mots m’ont manqué », un nouvel album signé Joe Robicho

« J’ai pris une pause avant d’enregistrer mon dernier album. Le titre fait référence aux dernières années, notamment à la période de la COVID-19. Plusieurs d’entre nous ont manqué d’inspiration », explique l’artiste. D’ailleurs, la chanson titre de l’album est instrumentale et conclut l’offrande musicale. On y retrouve également des titres tels que Prendre son temps, Cave en calvaire et Société d’état d’ébriété.

Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Joe Robicho roule sa bosse depuis 2015 dans l’industrie musicale. Il produit du folk rock québécois avec des influences punk. Au départ, il abordait des thèmes telles les consommations et la fête, son premier album étant intitulé « Joe bin chaud ». Néanmoins, son propos a évolué avec le temps. Il a laissé tomber les « chansons de brosse », et ses compositions traduisent maintenant ses préoccupations sociales.

« Un spectacle de Joe Robicho, c’est très énergique et festif. Je suis un one-man band. Je chante, je joue du base drum, de la tambourine, de la guitare et de l’harmonica » déclare-t-il. Son ascension dans le monde musical s’est effectuée progressivement au cours des dernières années.