Lily Thibodeau offre deux spectacles gratuits à Montmagny

L’artiste Lily Thibodeau et ses musiciens présenteront deux spectacles gratuitement en collaboration avec les Arts de la scène (ADLS) et le Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM). Les représentations seront le jeudi 23 mai à 14h30 au gymnase du CECM et le vendredi 24 mai à 15h à la salle Promutuel Assurance.

Artiste multidisciplinaire, Lily Thibodeau aborde de façon synchrone le monde du théâtre, de la musique, du cinéma, de la télé et de la danse. Elle a à son actif trois albums avec le groupe Tea for 20’s et développe en parallèle un projet de chanson personnel. Sa démarche musicale a pris naissance dans le rock grunge pour ensuite s’attendrir vers le folk et migrer vers le jazz traditionnel.

Lily Thibodeau a récemment complété une résidence d’artiste à Montmagny portant sur la logistique de scène. Deux phases de recherches scéniques et technico-pratiques se sont déroulées en avril et en mai et les étudiants en RTS (Régie et techniques scéniques) ont été impliqués afin de travailler sur le matériel artistique de Lily Thibodeau, permettant ainsi d’élaborer en cocréation les devis de son spectacle autant en formule solo qu’en formation de groupe. Les étudiants sont accompagnés à chaque étape du processus par leurs enseignants dans le cadre de leur formation spécialisée. D’ailleurs, la présentation devant public est l’étape ultime de ce cours, où la rétroaction des spectateurs permettra d’effectuer les ajustements finaux.

Bien que les représentations soient gratuites, il est recommandé de réserver sa place via le site web d’ADLS.