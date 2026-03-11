Montmagny sera l’hôte de la finale régionale de Cégep en spectacle

Le campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière sera l’hôte de la finale régionale de Cégep en spectacle le 21 mars à 19 h 30 à la salle Edwin-Bélanger. Cette finale regroupe huit collèges de la région de Québec. Des numéros de plusieurs styles seront présentés au cours de la soirée, allant de la musique au théâtre. Les deux numéros gagnants de cette finale régionale décrocheront un accès à la finale nationale prévue le 25 avril prochain au campus de Val-d’Or du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, en plus de recevoir chacun une bourse de 750 $.