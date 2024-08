Nouvelle murale au Centre La Jardilec

Le Centre-Femmes La Jardilec de Saint-Jean-Port-Joli et l’artiste Tania Hillion invite la population à venir découvrir la murale « L’Envol » qui sera inaugurée le 3 septembre prochain à 17 h. La fresque de plus de 1000 pi2 couvre l’entièreté d’un mur extérieur du bâtiment et se veut un message d’espoir pour les femmes ainsi qu’un symbole du soutien que peut apporter le Centre à la communauté depuis plus de 20 ans.

Certaines femmes ayant participé au projet ainsi que l’artiste Tania Hillion qui a réalisé l’œuvre seront sur place. La programmation de la rentrée du Centre-Femmes La Jardilec sera également révélée lors de l’inauguration. (LOB).