Candidatures recherchées pour une résidence artistique technique

Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) et le Cégep de La Pocatière, Campus de Montmagny ouvrent un nouvel appel de candidatures pour une résidence artistique technique. Il s’agit de la troisième année de ce partenariat qui permet aux élèves de Régie et techniques scéniques (RTS) d’explorer le volet technique d’un spectacle et aux artistes de bénéficier de l’expertise de l’équipe pour développer son projet. ADLS et les RTS offrent, selon le projet choisi, l’accès à leurs salles, à du matériel technique, à des étudiants-techniciens de deuxième année encadrés par leurs enseignants et de l’hébergement. Les artistes repartent avec un produit achevé et prêt à partir sur la route, avec les documents techniques nécessaires.

En nouveauté cette année, une bourse de 2000$ sera remise au porteur du projet auquel s’ajoute un montant de 500$ par artiste supplémentaire participant. Un budget de production est également ajouté. La résidence est ouverte à plusieurs disciplines artistiques : musique, danse, théâtre, humour, conte ou cirque et se déroulera en deux blocs, soit du 7 au 10 avril et du 25 au 29 mai 2026. La date limite pour déposer sa candidature est le 5 janvier 2026.

« Le projet de résidence de création est fantastique pour les étudiants! Il les met en contact avec de réelles contraintes. Qu’elles soient artistiques, humaines, financières ou logistiques, les solutions aux problèmes proposées par les étudiants sont toujours meilleures qu’en contexte théorique. En plus d’avoir du plaisir, ils veulent aider l’artiste et démontrer leur savoir-faire...pas seulement leurs connaissances sur papier! » indique Sandra Matte, coordonnatrice d’apprentissage en milieu de travail et enseignante en gestion au Cégep de La Pocatière, Campus de Montmagny.