La réalité virtuelle pour s’initier à la danse

Du 13 au 16 février 2026, les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny, en collaboration avec l’Agora de la danse, propose une expérience immersive de danse gratuite grâce à la réalité virtuelle au Cabaret Cogeco. Une représentation sera également offerte pour les élèves du secondaire.

Sur le site web d’ADLS, il est possible de réserver une plage horaire de 30 minutes pour vivre l’œuvre KOROS. Un casque et des écouteurs projetteront les participants sur scène, au centre d’un spectacle si vrai qu’il est presque possible de le toucher. Depuis 2022, KOROS convie les néophytes à s’initier, vivre et expérimenter la danse autrement. Plus de 30 lieux dans 26 villes aux quatre coins de la province recevront l’œuvre. Cette dernière met de l’avant des chorégraphes québécoises de renom, comme Hélène Blackburn et Margie Gillis. Hélène Blackburn est à la barre de la compagnie de danse Cas Public depuis plus de 30 ans. La chorégraphe québécoise est une figure majeure en danse contemporaine et une ambassadrice de premier plan, auprès de publics de tous âges. Margie Gillis est à l’avant-garde de la danse moderne depuis plus de 50 ans. Cette artiste internationalement reconnue serait l’une des chorégraphes et danseuses les plus influentes du 20e et du 21e siècle.