Perfectionner son art en découvrant Montmagny

Montmagny sera l’hôte de l’activité « Carnet de voyage – Aquarelle et dessin à Montmagny et sa région » entre le 8 et 12 juin prochain. Animé par Nathalie St-Pierre, artiste et enseignante en arts visuels, l’événement permettra aux participants de perfectionner leurs techniques de dessin et d’aquarelle dans des paysages emblématiques de Montmagny. Chaque journée sera ponctuée de démonstrations, d’accompagnements personnalisés et de moments de création libre.

Le groupe sera composé de 10 à 12 personnes afin de permettre l’accompagnement des participants. Il est possible d’obtenir plus d’information en consultant le site web de Mme St-Pierre.