Une murale pour rendre hommage à Saint-Paul et ses résidents

Dans le cadre du projet « Fous du français » de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Saint-Paul-de-Montminy a inauguré, au chalet des loisirs (Le Camelot), la nouvelle fresque « Traces et trésors », réalisée par l’artiste Rosalie Voyer.

Mariant peinture et collage, l’œuvre rend hommage à tout ce qui fait vibrer l’ensemble de la municipalité, soit ses beautés naturelles, son patrimoine, ses lieux de rencontre et surtout la vitalité de ses habitants.

« La fresque célèbre également la jeunesse, qui est appelée à passer aux actes et à entretenir la flamme pour que l’esprit et la vitalité de notre belle municipalité se poursuivent dans l’avenir », racontait Mme Voyer lors de l’inauguration.

Rappelons que ce projet est porté par la MRC de Montmagny et a reçu le soutien financier de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), du gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel de la MRC, ainsi que du député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest.