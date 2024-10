Un Salon du livre pour transmettre le goût de la lecture

Les portes de la Maison de la culture populaire La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli s’ouvriront pour accueillir les auteurs et amants de la lecture dans le cadre du 31e Salon du livre de la Côte-du-Sud, les 2 et 3 novembre.

Carolyn Chouinard, autrice originaire de Sainte-Perpétue, qui a commencé sa carrière en écrivant une série fantastique aux Éditions de Mortagne, a accepté la présidence d’honneur. Sa bibliographie compte plus de 60 titres publiés chez divers éditeurs en une quinzaine d’années. De plus, en collaboration avec sa fille Lora Boisvert, elle a créé une application mobile qui offre des compléments interactifs et immersifs au livre papier.

Aussi, près d’une vingtaine d’auteurs et éditeurs participeront à divers lancements ou ateliers lors des deux jours. S’y ajouteront éditeurs et la librairie Livres en tête, en plus de la Bouquinerie d’Haberville, qui offrira au public un large éventail de livres usagés dont la vente constitue le principal moyen de financement du salon.

Marie-Claude Ouellet proposera un conte familial interactif, Bérengère, la petite vache du Pilier-de-pierre!, qui permettra d’en apprendre au sujet de notre histoire maritime. Après l’ouverture officielle du Salon, il y aura le dévoilement du récipiendaire du 17e Prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé 2024, doté d’une bourse de 1000 $.

La traditionnelle dictée du Salon, cette activité qui permet à deux groupes d’âge de mesurer leurs connaissances en langue française, se tiendra samedi à compter de 14 h.

Sylvie Tremblay viendra présenter les Récits de mon père. Elle relate la vie aventureuse de son père Philippe, dont le métier était l’arpentage de brousse. Dimanche en matinée, Mme Chouinard animera un atelier de découverte de la lecture. Puis vers 13h30 aura lieu le lancement du livre Les gens de ma paroisse, de Gaston Deschênes.

Pour des informations additionnelles, consultez le www.salondulivrecotedusud.qc.ca ou allez sur la page Facebook du Salon du livre de la Côte-du-Sud. (LOB)