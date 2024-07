Une belle collaboration entre Beaubien et Louis-Jacques-Casault

Le jeudi 6 juin dernier, les élèves de l’option théâtre et de la chorale de l’école Beaubien ont eu la chance de présenter à deux reprises la pièce Je te raconte le Petit Prince d’Eve-Marie Durand sur la scène de la salle Edwin-Bélanger.

Grâce au travail de mesdames Christine Gingras et Nathalie Samson, les 55 élèves ont pu vivre une expérience inoubliable, soit apprendre une pièce de plus d’une heure, fabriquer les décors et apprendre toutes les chansons du volet musical. La présentation de la pièce à la salle Edwin-Bélanger a été tout aussi impressionnante pour la majorité des élèves qui n’avaient jamais monté sur une aussi grande scène. Ils ont eu la chance d’éblouir les élèves de l’école Beaubien, ainsi que les nombreux parents et amis présents pour la représentation en soirée.

Par la même occasion, ce fut une belle collaboration avec les élèves de Techniques de scène de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault qui étaient chargés de la sonorisation et de l’éclairage pour ces représentations. Ils ont à plusieurs reprises préparé des spectacles musicaux et des galas, mais c’était la première fois qu’ils assuraient la technique pour une pièce de théâtre qui comprenait en plus une chorale d’une trentaine d’élèves. (LOB)