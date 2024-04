Les travailleurs de Garant obtiennent 22,25 % d’augmentation de salaire

L’entreprise Garant située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a récemment dû négocier la convention collective des employés avec le Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Outils Garant (CSN) qui représente environ 280 travailleurs. L’entente de principe prévoit 22,25 % d’augmentation salariale sur cinq ans, dont 10,75 % à la signature de la convention collective.

D’autres demandes de la partie syndicale ont aussi été obtenue, soit l’augmentation de 3 % du régime de retraite au courant de la convention, l’augmentation de diverses primes et l’intégration des primes pour certains titres d’emploi. La convention prévoit aussi l’introduction d’un horaire comprimé volontaire (semaine de 4 ou 4,5 jours), l’ajout d’un congé mobile après cinq ans d’ancienneté au 1er janvier 2025 de même que l’amélioration des clauses de libérations syndicales.

« La grande participation des membres et leur détermination à améliorer leurs conditions de travail ont été décisives et nous ont permis d’atteindre nos objectifs. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus », affirme Josiane Boulet, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Outils Garant (CSN).

L’entente de principe a été adopté à 86 % lors d’une assemblée générale.