Nos entreprises lauréates du Défi OSEntreprendre

Les entreprises pouvaient participer à deux volets différents lors du Défi OSEntreprendre. Le premier est Création d’entreprise. Voici les lauréats des différentes catégories de ce volet :

- Commerce : La Noiseraie des Aulnaies est située à Sait-Roch-des-Aulnaies. L’entreprise offre de la viande de pâturage, des mets préparés et des œufs frais.

- Exploitation, transformation, production : Les Jardins d’Evy est une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli qui offre des micropousses produites de façon locale et écoresponsable.

- Innovation technologique et technique : GDR Technologies inc. est une entreprise technologique basée dans la MRC de Montmagny.

- Services aux entreprises : Naima – Design de marque est une entreprise de L’Islet qui se spécialise dans la création d’une image de marque pour les entrepreneurs.

- Services aux individus : Deux entreprises de la région sont finalistes dans cette catégorie. Le Sanctuaire de loups Lupo est situé à Saint-Apolline-de-Patton et représente l’un des plus grands sanctuaires pour cet animal en Amérique du Nord. L’auberge La Curieuse est une offre à Saint-Jean-Port-Joli et elle accueille les artistes et étudiants à la recherche d’un espace paisible et inspirant.

Volet Faire affaire ensemble

Une entreprise de la MRC de Montmagny et une de la MRC de L’Islet sont finalistes dans cette catégorie qui vise à faire rayonner des entrepreneurs qui se démarquent par leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. La Bergerie des petites laineuses est située à Cap-Saint-Ignace et elle fait l’élevage d’agneaux. Les Piments de Nic est un commerce de la municipalité de L’Islet qui offre différents types de sauces et d’épices.

Scolaire

Le Défi OSEntreprendre offre également un volet réservé aux projets réalisés dans les établissements scolaires du Québec. Voici ceux qui ont été retenus sur le territoire de Montmagny-L’Islet :

- Primaire 2e cycle : le projet Charlie Honey de l’École primaire St-Joseph de Saint-Pamphile.

- Primaire - Adaptation scolaire : le Petit marché de l’École primaire Beaubien de Montmagny.

- École secondaire et éducation des adultes – Adaptation scolaire : le projet De fil en aiguille de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny et le projet Deuxième vie! du Centre d’éducation des adultes Montmagny-L’Islet-Nord.