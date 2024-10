152 km/h dans une zone de 90

Le 14 octobre vers 13 h, les patrouilleurs de la MRC de Montmagny ont intercepté un automobiliste de 44 ans, de Québec, sur la route Trans-Comté à Montmagny. Celui-ci circulait à une vitesse de 152 km/h alors que la limite permise est de 90 km/h. Un constat d’infraction d’un montant de 1301 $, incluant les frais, a été remis et 14 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite.

Capacités affaiblies

Dans la nuit du 11 octobre vers 3 h, à la suite d’une interception sur la route 204 à Saint-Just-de-Bretenières, un homme de 20 ans de cette municipalité a reçu un constat d’infraction de 504 $, incluant les frais, et 4 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier. L’homme a conduit un véhicule moteur avec de l’alcool dans l’organisme, alors qu’il était soumis à la mesure « alcoolémie zéro ». Son permis a été suspendu pour 90 jours. De plus, il était en possession de 405 cigarettes illicites qui ont été saisies.

Surveillance des sentiers de quad et des chasseurs

Au cours de la fin de semaine de l’Action de grâce, les policiers ont effectué une présence accrue sur les sentiers de quad de la région de Montmagny en collaboration avec les agents de la faune. Plus précisément, les interventions ont eu lieu dans les municipalités de Sainte-Euphémie-sur Rivière-du-Sud, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Notre-Dame-du-Rosaire. Au total, 62 VTT en tous genres ainsi que des chasseurs ont été interceptés. Huit constats autres que des constats de vitesse ont été émis et six avertissements ont été donnés. Le lundi 14 octobre, en fin de journée, une surveillance aux abords des sentiers de quad a également eu lieu à Saint-Marcel et Saint-Cyrille-de-Lessard dans la MRC de L’Islet. Cinq quads et plus de 35 autres véhicules hors route qui ont été interceptés. La prudence et la vigilance étaient présentes dans la région, car aucun constat et avertissement ne fut donné. Toutefois, une arrestation a été effectuée en raison d’un permis de possession et d’acquisition d’arme à feu expiré.

Les 13 et14 octobre, les policiers de la MRC de Montmagny ont effectué deux contrôles routiers avec les agents de la protection de la faune, afin de vérifier les chasseurs qui sortaient de la forêt en fin de journée. Environ 60 véhicules ont été vérifiés. Les agents de protection de la faune vérifiaient l’entreposage des armes et les permis de chasse alors que les policiers vérifiaient la validité du permis de possession et d’acquisition d’arme à feu. Ces derniers procédaient également à des vérifications usuelles du conducteur et du véhicule. Deux arrestations ont été faites en raison du permis de possession et d’acquisition d’arme à feu expiré. Les armes à feu des deux contrevenants ont été saisies. (LOB)