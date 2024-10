Deux arrestations pour conduite avec capacités affaiblies dans les derniers jours

Le 7 octobre vers minuit, les policiers de la MRC de Montmagny ont reçu un appel pour un véhicule immobilisé sur le terre-plein de l’autoroute 20 ouest, à la hauteur de Cap-St-Ignace. Arrivés sur les lieux, ils ont procédé à l’arrestation du suspect, un homme de 27 ans du Nouveau-Brunswick, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Des substances ont également été saisies. L’homme a été conduit au poste de la MRC de Bellechasse afin de subir l’évaluation en reconnaissance de drogues. Il a été libéré par sommation et le dossier soumis au DPCP pour étude.

Le 5 octobre vers 16h30, un appel est reçu au poste de police de la MRC de L’Islet concernant une sortie de route impliquant un seul véhicule, soit une camionnette. Lorsque les agents arrivent sur les lieux, les coussins gonflables sont déployés, mais l’homme n’accepte aucunement la présence des policiers et ne veut pas d’ambulance. Les agents ont finalement procédé à l’arrestation du conducteur de 61 ans, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Ce dernier a eu des résultats à l’éthylomètre de près de 2 fois la limite permise. Il a été libéré par citation à comparaître.

Du 28 septembre au 7 octobre, des opérations de sécurité routière ont eu lieu aux abords des sentiers de VTT des MRC de Bellechasse, Montmagny, L’Islet et Nouvelle-Beauce. Plus de 82 Quads ont été interceptés ainsi que 41 autres types de véhicules tout terrain. Au total, plus de 38 constats d’infractions ont été donnés, 18 avertissements divers ont été donnés et un dossier de possession non autorisé d’arme à feu a été ouvert. La quantité de motocross et VTT modifiés qui circulent serait en hausse ces temps-ci dans la région auprès des jeunes.