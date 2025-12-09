Deux blessés dans un incident à l’aéroport de Montmagny

Vers 11h20, les pompiers ainsi que les policiers ont été déplacés sur les lieux afin d’intervenir après un vol d’entraînement. « Un vol d’entraînement exploité par Orizon Aviation Québec Inc. était en approche de l’aéroport de Montmagny lorsqu’il a touché le sol juste avant la piste. L’aéronef s’est ensuite affaissé sur le nez », nous a indiqué le Bureau de la sécurité des transports.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée pour s’assurer que tout était correct, tout comme les pompiers, mais eux en cas d’incendie. Les deux individus incommodés par des blessures ont été transportés au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures.

Le Bureau de sécurité des transports (BST) aura le mandat de faire la lumière sur les causes de l’incident, mais aucun enquêteur ne sera déplacé sur place.