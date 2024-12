Plusieurs constats de vitesses remis

Les patrouilleurs de la MRC de Montmagny et de L’Islet ont effectué des interventions ciblées en sécurité routière tout au long de la fin de semaine du 30 novembre. Au total, dans la région de Montmagny, 19 constats de vitesse et 1 constat autre ont été remis. Du côté de Saint-Jean-Port-Joli, 18 constats de vitesse et 6 autres types de constats ont été émis.

Enquêtes criminelles

Jeudi 28 novembre vers 20h30, les policiers de la MRC L’Islet se sont rendus chez un résident de L’Islet, concernant un individu qui rôdait sur son terrain et qui regardait par les fenêtres de son garage. Le demandeur avait abordé le suspect et ce dernier disait être en panne d’essence et chercher de l’aide. Le citoyen a offert sa coopération en prêtant un bidon d’essence, mais a tout de même avisé les policiers. Lorsque les policiers ont localisé le véhicule ainsi que le suspect, il était accompagné d’une femme. Lors de leur enquête, les policiers ont retrouvé des outils de cambriolage. Le suspect est un homme de 24 ans, de la région de Lanaudière. Il a été libéré sous conditions et devrait comparaître en Cour à une date ultérieure.