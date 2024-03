Deux perquisitions à Ste-Apolline-de-Patton

Deux perquisitions ont eu lieu le 14 février dans des résidences de Ste-Apolline-de-Patton à la suite d’une enquête concernant des infractions en matière d’introduction par effraction, de vol et de recel.

Les policiers de la MRC de Montmagny ont saisi des outils, un VTT, des armes et munitions, du cannabis et plus de 6000 cigarettes de contrebande. Trois hommes de Ste-Apolline-de-Patton ont été arrêtés, interrogés et libérés avec une promesse de comparaître en attente des procédures.

Police de proximité à Montmagny

La Journée de l’élu au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny a eu lieu le 15 février. L’élu sélectionné par le CSP était le maire de la municipalité de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui est aussi président du CSP de la MRC de Montmagny, Alain Fortier. L’agent Anthony Richard, parrain de la municipalité de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a accompagné le maire durant cette journée.

M. Fortier a pu participer à la visite des installations de la Sûreté du Québec en plus d’être témoin des diverses responsabilités administratives que doivent accomplir les agents. Patrouille et échanges ont été appréciés par M. Fortier. Celui-ci et les agents présents ont qualifié l’expérience d’enrichissante.

Aussi, au cours de la semaine du 12 au 16 février, le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de Bellechasse, a rencontré des élèves de 3e et 4e années, de l’école Belle-Vue d’Armagh. L’agent leur a présenté un atelier de prévention de la cybercriminalité qui s’intitule « Face à l’inconnu je fais preuve de prudence ».

Mois de la prévention de la fraude

La 20e édition du Mois de la prévention de la fraude se déroulera en mars. Cette année encore, la Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada, l’Autorité des marchés financiers et plusieurs autres partenaires, dont le Forum de la prévention de la fraude, co-présidé par le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence.

Permis sanctionnés

Le 5 février vers 16h45, un appel est logé concernant sortie de route à l’intersection des route 281 et 228 de St-Raphaël. Le conducteur, un homme d’Armagh n’a subi aucune blessure. À la suite des vérifications, le permis de conduire de l’homme faisait l’objet d’une sanction pour des amendes impayées. Le conducteur a reçu un constat d’infraction de 504$ à cet effet.

Patrouille motoneige

Durant le week-end du 10 et du 11 février, les patrouilleurs motoneigistes ont intercepté 25 motoneiges ainsi que quelques VTT. Six quadistes ont reçu des avertissements et un constat d’infraction a été émis pour un quadiste qui s’était aventuré dans le sentier de motoneige. De la prévention a été effectuée de la piste 547 jusqu’au Massif du Sud.