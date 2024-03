Deux perquisitions de stupéfiants à Tourville

Le 14 mars, les patrouilleurs et les enquêteurs du poste de la MRC de L’Islet ont procédé à l’arrestation de deux hommes âgés de 33 et 35 ans de Tourville pour possession de stupéfiants et possession en vue d’en faire le trafic. Ils ont aussi procédé à deux perquisitions, soit sur la rue Principale et sur la rue des Merisiers à Tourville. Plus de 5000 $, quatre téléphones cellulaires, de la cocaïne ainsi que des cigarettes de contrebande ont été saisis. De plus, un véhicule a été saisi comme bien infractionnel.

Conduite avec capacités affaiblies

Le 12 mars vers 2 h 15, les patrouilleurs de la MRC de Montmagny ont arrêté un homme de 54 ans, originaire de Kingston en Ontario, pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Il circulait sur l’autoroute 20 avant de perdre le contrôle de son véhicule à la hauteur du km 379. Il a subi des blessures légères et a été transporté au centre hospitalier. Des échantillons sanguins ont été prélevés afin de déterminer son taux d’alcool dans le sang. Il a ensuite été libéré en attente des procédures judiciaires.

Le 14 mars vers 11 h 45, les policiers de la MRC de L’Islet sont intervenus, à la suite d’un appel d’un citoyen, afin d’intercepter un homme âgé de 61 ans de La Pocatière sur la route de l’Église à Saint-Jean-Port-Joli. Comme il a refusé de fournir un échantillon d’haleine, il a été mis en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pendant 30 jours. Il a été libéré dans l’attente des procédures judiciaires.

Le 18 mars vers 8 h, les agents de la MRC de Montmagny ont arrêté une femme de 54 ans de Montmagny, qui circulait sur l’avenue St-David. Elle a été interceptée pour une infraction au code de la sécurité routière. Elle a été conduite au poste de Montmagny et des échantillons d’haleine ont été prélevés. Ces derniers ont présenté des résultats de plus du double de la limite permise par la loi. Elle a aussi reçu un constat d’infraction d’un montant de 2 250 $, car son véhicule n’était pas équipé d’un antidémarreur éthylométrique alors qu’il s’agissait d’une condition à son permis de conduire. Un second constat de 504$ lui a été remis, car elle a conduit un véhicule avec de l’alcool dans l’organisme alors qu’elle est assujettie à la mesure d’alcoolémie zéro. Quatre points d’inaptitudes ont été ajoutés à son dossier de conduite. Finalement, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et le véhicule saisi pendant 90 jours.