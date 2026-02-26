Opération en cours : des arrestations liées au trafic de stupéfiants à Montmagny

Les policiers de la Sûreté du Québec, ainsi qu’un maître-chien, procèdent actuellement à des arrestations et à des perquisitions dans le secteur de Montmagny, pour des infractions relatives au trafic de stupéfiants, ainsi qu’à des infractions à caractère sexuel.

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée en janvier 2026, mobilise une cinquantaine de policiers.

Les arrestations visent principalement des membres présumés reliés BFM.

Toute information en lien avec le trafic de stupéfiants ou les infractions à caractère sexuel peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.