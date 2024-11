Perquisitions de cocaïne et de méthamphétamines dans le Sud

Selon les informations de la Sûreté du Québec, une opération conjointe des policiers de Sainte-Marie, avec l’Escouade nationale de répression du crime organisé – Québec, en collaboration avec le Service de police de la ville de Lévis, un homme de 26 ans a été arrêté au domicile de sa conjointe à Sainte-Marie le 5 novembre. Sur place, un peu plus de 100 grammes de cocaïne, près de 20 grammes de MDMA, un poing américain ainsi qu’un couteau de type “Jack Knife” ont été saisis. À la résidence du suspect située à Saint-Fabien-de-Panet, deux remorques volées ont été trouvées, ainsi qu’environ 3 000 comprimés de méthamphétamines, plus ou moins ½ lb de cannabis, une arme à feu de calibre .22 et une vingtaine de paquets de 200 cigarettes de contrebande. Le suspect a comparu et demeurera détenu jusqu’à son enquête sous remise en liberté.

Une deuxième opération a eu lieu, cette fois du côté de Saint-Pamphile à la suite d’informations reçues par le public. Environ 500 comprimés de méthamphétamines, plus ou moins 100 grammes de cannabis et 150 grammes de cocaïne ont été trouvés et saisis sur les lieux. L’homme de 44 ans, de Saint-Pamphile, faisait déjà l’état d’un mandat d’arrestation pour des bris de conditions en matière de violence conjugale. Ce dernier a comparu et demeurera détenu jusqu’à son enquête sous remise en liberté. Plusieurs chefs d’accusation seront portés contre lui, soit bris de promesse, possession de stupéfiants dans le but de trafic et possession de cannabis dans le but d’en faire la vente. Un deuxième suspect, un jeune de 18 ans, a été libéré par sommation, pour possession simple de cannabis illicite.

Conduite avec capacités affaiblies

Les policiers des MRC de Montmagny et L’Islet ont également intercepté quelques citoyens pour conduite avec capacités affaiblies dans la journée du 9 novembre. Une dame de Sainte-Louise, âgée de 68 ans et ayant fait une sortie de route, a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. La dame a soufflé près de deux fois la limite permise lors du test à l’éthylomètre. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et elle a été libérée par citation à comparaître.

Vers 15h30, pour donner suite à une plainte, les policiers de la MRC de Montmagny ont intercepté un homme, sur le chemin de la Rivière-du-Sud, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il s’agissait d’une récidive pour ce conducteur de 33 ans, de cette même municipalité, qui a obtenu des résultats à l’éthylomètre de plus du double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour le même délai. Il a été libéré avec une citation à comparaître.

Vers 18h30, également pour donner suite à une plainte, les policiers ont intercepté un homme de 66 ans, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool sur la route Transcomté, à Montmagny. Le sexagénaire de Cap-Saint-Ignace, qui avait fait une sortie de route, affichait un peu moins du double de la limite permise lors de son test. Son permis a été suspendu pour une durée de 90 jours, son véhicule saisi pour 30 jours et il a été libéré par sommation.