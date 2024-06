Perquisitions en matière de stupéfiants dans les MRC de Montmagny et L’Islet

Les policiers de la MRC de Montmagny, en collaboration avec les policiers des MRC de Bellechasse et L’Islet ont effectué 5 perquisitions et 6 arrestations en matière de trafic de stupéfiants.

Les perquisitions ont eu lieu sur les rues St-Pierre, du Trans-Comté et sur l’avenue Ste-Brigitte Sud dans la municipalité de Montmagny et sur le chemin du Vieux-Quai à Cap St-Ignace.

Lors de cette opération, les policiers ont saisi :

• Environ 73 g de cocaïne;

• Environ 55 mL de GHB;

• Environ 100 g de cocottes de cannabis ;

• Environ 3 g de concentré de cannabis ;

• 1 plant de cannabis;

• Plus de 7 g de champignons;

• Une trentaine de comprimés de méthamphétamine;

• Une trentaine de médicaments d’ordonnance ;

• 550 cigarettes de contrebande;

• Plus de 15 300 $ en argent canadien.

Quatre hommes et deux femmes, âgés de 23 et 53 ans, ont été arrêtés et pourraient faire face à des accusations en matière de possession de stupéfiants dans le but de trafic. Ils pourraient également faire face à des accusations en lien avec la Loi sur le cannabis et la Loi sur le tabac.