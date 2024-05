L’Auberge des Glacis fête son 35e anniversaire

L’Auberge des Glacis amorce les célébrations de son 35ème anniversaire de fondation en grand, avec une série de soupers-spectacles, des soirées thématiques tout au long de l’année, dont le retour de la Tablée des Producteurs en juin et, surtout, un nouveau Chef éclaté et créatif.

En effet, l’année 2024 a débuté en force avec le retour de Julien Allard aux fourneaux de l’Auberge des Glacis, après avoir fait un passage remarqué comme chef de l’Auberge sur Mer de Notre-Dame-du-Portage au cours des deux dernières années. La fille aînée de l’aubergiste, Audrey Jade, qui crée aussi la carte des vins, proposera aussi un accord mets et vins personnalisé. De plus, la propriétaire, Nancy Lemieux, a décidé d’ouvrir l’établissement tous les jours du 20 juin au 20 août.

De la plume à la toque

Il y a près de 18 ans que Nancy Lemieux est devenue aubergiste, changeant complètement de carrière. Cette ancienne journaliste a réussi à faire sa marque aux Glacis au fil des ans, mettant en vedette les producteurs de la région, créant chaque jour une ambiance unique, humaine et chaleureuse avec une équipe en or.

Nancy et ses deux filles, Audrey Jade et Florence, ont encore plein de projets en tête. Après avoir transformé leur maison familiale en pavillon en 2023 - le Poulailler qui peut accueillir de 8 à 10 personnes, les trois aubergistes planifient la construction prochaine de cabines afin de pouvoir répondre à la demande en hébergement.

Un lieu rempli d’histoire

L’Auberge des Glacis est un ancien moulin à farine seigneurial, datant de 1841, transformé en auberge en 1989 par Manon Bourgault et Simon Deschênes, sous le nom de Clos des Glacis. De 1990 à décembre 1993, Jean-Marie et Jeanine Gagnon sont les propriétaires de l’auberge rebaptisée l’Auberge des Glacis. De 1993 à 2006, Micheline Sibuet et le chef Pierre Watters inscrivent la table de l’Auberge des Glacis sur le parcours des plus fins gastronomes. Ils y intègrent des produits locaux afin d’encourager les agriculteurs, maraîchers et producteurs du secteur.

En août 2006, Nancy Lemieux acquiert l’Auberge et poursuit les activités de l’établissement. Elle continue d’encourager les producteurs et les artisans locaux, de façon à mettre la région au premier plan. Elle choisit le chef Olivier Raffestin pour perpétuer la tradition gastronomique haut de gamme établie par leurs prédécesseurs. Ce dernier a œuvré 13 ans aux fourneaux des Glacis. En 2024, avec un Chef créatif comme Julien Allard, l’aubergiste Nancy Lemieux regarde l’avenir avec confiance, la tête pleine de projets. (LOB)