10 600$ pour Sainte-Lucie-de-Beauregard

Le gouvernement du Québec octroie une subvention maximale de 10 600 $ à la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour son projet d’acquisition d’équipements de collecte des matières organiques résidentielles. C’est ce qu’a annoncé le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Ce soutien financier permettra de desservir 212 unités d’occupation en vue de collecter les matières organiques et d’offrir la collecte résidentielle sur l’ensemble du territoire. La collecte de ces matières débutera au plus tard au mois de décembre 2024 et celles-ci sont acheminées vers le site de compostage d’Englobe à Saint-Henri-de-Lévis. On estime à 26 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui seront collectés annuellement.

La subvention est accordée en vertu du deuxième volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO). La réalisation de ce projet s’inscrit également dans la mesure du Plan pour une économie verte 2030 consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique. (LOB)