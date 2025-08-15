ADLS encourage son public à penser vert

Arts de la scène (ADLS) de Montmagny participe au projet Mobilisens de la Coop Carbonne qui vise à augmenter la proportion de la clientèle qui utilise la mobilité active pour accéder à des services.

« Le projet Mobilisens de la Coop Carbone s’est présenté comme une occasion à saisir pour avoir un juste portrait de l’état de la situation en ce qui a trait aux déplacements des spectateurs. L’encadrement offert permettra également de mener un projet terrain inclusif et réaliste dans notre contexte régional où l’automobile trône comme moyen de transport populaire et souvent essentiel » explique Cynthia Viel, agente de développement.

À l’automne 2024, une enquête a été menée auprès des spectateurs pour connaître leurs habitudes de déplacement vers les salles de spectacles des Arts de la scène. Le projet terrain a été élaboré à la suite de l’analyse des résultats de l’enquête. Grâce à celle-ci, le public sera encouragé à se déplacer à la marche pour se rendre aux spectacles lorsque cela sera possible. Pour ce faire, plusieurs incitatifs seront mis en place : concours, cartes de mobilité et fiches de sensibilisation. Le projet terrain se déroulera du 20 septembre au 14 novembre 2025.

Le projet Mobilisens est financé en grande partie par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable – Mobilisaction.