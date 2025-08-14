Retour du Banquet des entrepreneurs Desjardins

Pour la quatrième année consécutive, la municipalité de Cap-Saint-Ignace tiendra son Banquet des entrepreneurs Desjardins. L’activité se tiendra au Centre culturel le 4 octobre prochain.

L’événement vise à honorer les membres de la communauté entrepreneuriale de Cap-Saint-Ignace. Plusieurs entreprises présenteront leurs activités au cours de la soirée qui inclue un souper gastronomique cinq services. Elle sera précédée d’un cocktail d’ouverture avec prises de photographies.

La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny est à nouveau le partenaire principal de l’événement avec la remise d’une commandite de 6 000 $.

Les billets sont disponibles dès maintenant via le site web de la municipalité ou en contactant directement Ginette Saillant, responsable du Centre culturel.