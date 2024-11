15 ans pour le programme Arts, lettres et communication // Langues

Le Cégep de La Pocatière, campus de Montmagny, célébrait les 15 ans du programme Arts, lettres et communication // Langues le 21 novembre dernier. Pour l’occasion, quelques anciens du programme se sont joints aux étudiants actuels et aux élèves en anglais enrichi de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault afin de participer à différentes activités.

« Cet anniversaire est l’occasion parfaite de célébrer le travail exceptionnel des enseignants et des membres du personnel qui, au fil des quinze dernières années, ont su développer un programme à la fois dynamique et motivant. C’est également un moment privilégié pour souligner les parcours inspirants de nombreux diplômés qui ont propulsé leurs carrières grâce à leurs études au campus de Montmagny », déclare Cynthia Lavoie, directrice du campus.

Les participants ont assisté à une conférence d’Hugo Latulippe, auteur, cinéaste et producteur, sur l’importance de connaitre plusieurs langues et d’être ouvert aux autres cultures. Elle était animée par Noémie Leblanc, une étudiante du programme. L’activité s’est poursuivie avec une table ronde de diplômés du programme Langues qui ont partagé l’impact enrichissant de cette formation sur leur parcours professionnel et leur développement. Finalement, les participants ont pu profiter d’un diner mexicain accompagné de performances musicales d’un groupe formé d’enseignants et de membres du personnel et d’un mariachi. (LOB)