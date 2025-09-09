2 000 $ pour la Société d’histoire de Montmagny

La Fédération Histoire Québec (FHQ) tenait son 59e congrès annuel en juin dernier et a accueilli environ 240 passionnés d’histoire et de patrimoine. L’organisme en dresse un bilan positif avec des revenus d’environ 4 000 $ tirés de cet événement. La moitié de cette somme sera remise à la Société d’histoire de Montmagny (SHM) qui a reçu la FHQ pour cette activité. L’argent servira à aider au soutien des activités et aux rayonnements de l’organisme. La FHQ croit également avoir contribué à l’économie locale avec des centaines de nuitées dans les différentes options d’hébergement qui auraient été enregistrées durant le congrès.

Le comité organisateur tient à remercier tous les partenaires ayant contribué au succès de l’événement.