La Fondation Richelieu de Montmagny a récemment remis un montant de 2 500$ au Centre d’Équithérapie La Remontée, qui propose des services aux jeunes ayant des besoins particuliers, comme un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique. L’équitation thérapeutique offrirait plusieurs bienfaits d’ordre physique et psychosocial, des retombées appréciables dans la vie quotidienne des jeunes, la perception améliorée des parents et de l’entourage, etc.

Avec ce don, la Fondation parrainera un cheval. La ponette Choupette sera sa « filleule ». Elle aurait été choisie par le Centre pour son tempérament calme et amical et l’organisme passe de nombreuses heures dans ses entrainements afin de s’assurer que l’animal puisse être un bon partenaire pour son cavalier.

En parrainant un cheval, la Fondation assure le financement d’une partie des soins nécessaires pour l’animal. Selon le Centre, cela peut représenter environ

5 000 $ par année pour l’organisme. (LOB)