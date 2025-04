300 000 $ pour soutenir des commerces de proximité

Le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, annonce que 4 projets de commerces de proximité seront soutenus dans la circonscription pour un total de 311 698 $.

Le Comité d’action et de développement de Notre-Dame-du-Rosaire recevra 107 295 $ pour la revitalisation du dépanneur, Aubonne Opération de L’Islet aura droit à la somme de 47 888 $ pour la mise à jour des équipements de réfrigération et l’entretien du bâtiment, Service d’alimentation de proximité de Sainte-Louise recevra 37 515 $ pour l’optimisation du Marché aux Caissons et le Magasin Coop de Sainte-Perpétue bénificiera de 119 000 $ pour la rénovation du bâtiment et le développement d’un nouveau marché.

Cette annonce découle du premier appel de projets qui s’est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité. « On sait à quel point l’accès à des commerces de proximité est important pour la vitalité et l’attractivité de nos régions. Le soutien de notre gouvernement à cet égard permet aux plus petites localités de demeurer dynamiques et prospères, ce qui a un impact direct sur l’économie locale.» souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. (LOB)